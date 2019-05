Calo nei mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, in un clima dove regna l'incertezza a causa dellefra Stati Uniti e Cina e dell'. C'è attesa anche per leSul mercato Forex, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,115, dopo alcuni dati macro sotto le attese. Lieve aumento dell', che sale a 1.277,3 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 60,41 dollari per barile, con un ribasso dell'1,64%.Lopeggiora, toccando i +277 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,66%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,80%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,48%. Giù, che registra un ribasso dell'1,71%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,73%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,79% sul precedente.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,60%),(-3,51%) e(-2,45%)., segna un buon incremento, che riporta un +3,78% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,99%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,86%.In caduta libera, che affonda del 2,22%.Tra i(+2,73%),(+1,00%) e(+0,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,51%. Pesante anche, che segna una discesa di ben -3 punti percentuali.