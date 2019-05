Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -sullo stallo nelle trattative commerciali tra USA e Cina . Intanto la Fed sostiene la linea attendista di Powell ; vendite diffuse sull'a 2.825,09 punti. In rosso il(-1,27%), come l'S&P 100 (-1,1%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,49%),(-1,53%) e(-1,44%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,10%: c'è attesa per l'imminente vertice delle autorità regolamentari di 30 Paesi sulla questione 737 MAX.scende dell'1,98%.Calo deciso per, che segna un -1,95%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%., con un aumento del 2,46%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,69%.Affonda, con un ribasso del 3,69%.Crolla, con una flessione del 3,08%.