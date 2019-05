Mercati a prova di rimbalzo. Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, nel tentativo di rimbalzo da un giovedì nero. Il contesto in generale rimane comunque condizionato dalle. Sulla questione è intervenuto ancora una volta il Fondo Monetario Internazionale che ha lanciato l'allarme : "Una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina può mettere a rischio la crescita mondiale del 2019".L'attenzione degli investitori resta concentrata anche sulla vicenda Brexit , con l' ipotesi di dimissioni della premier inglese Theresa May. Intanto cresce l'attesa per le elezioni europee , sul, che si concluderanno domenica prossima, 26 maggio.Sul mercato Forex, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. L'è sostanzialmente stabile su 1.282,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,21%.Scende lo, attestandosi a +270 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,58%.bilancio decisamente positivo perche vanta un progresso dello 0,86%. Bene ancheche cresce dello 0,74%. Sostenutacon un discreto guadagno dello 0,84%.con ilche mostra una plusvalenza dell'1,26%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,64%),(+1,55%) e(+1,44%).di Milano, troviamo(+4,35%) che ha fatto sapere riavvierà piano buyback fino a 700 milioni dollari Bene le banche rappresentate da(+2,42%),(+2,35%) e(+2,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,63% su prese di beneficio.Al Top tra le azioni italiane a(+5,45%),(+3,87%),(+3,46%) e(+3,38%).