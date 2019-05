Wall Street in vena di rimonta

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

materiali

beni industriali

Boeing

Apple

Visa

United Health

Intuit

Skyworks Solutions

Sirius XM Radio

Workday

Autodesk

Ross Stores

(Teleborsa) -, che apre l'ultima seduta della settimana in rialzo dopo che il Presidente USA Donald Trump ha lasciato la porta aperta ad una soluzione del caso Huawei assieme all'accordo con la Cina Il listino USA tenta il rimbalzo mostrando in avvio un timido guadagno, con ilin rialzo dello 0,67%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 2.840,42 punti. In denaro il(+0,8%), come l'S&P 100 (0,6%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,93%),(+0,82%) e(+0,74%).Al top tra i(+1,95%),(+1,07%),(+0,90%) e(+0,90%).Al top tra i, si posizionano(+5,09%),(+2,78%),(+2,23%) e(+2,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,29%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,88%.