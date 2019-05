Borsa: Cda Alkemy sottoporrà all'Assemblea il progetto di quotazione su MTA

Alkemy

(Teleborsa) -, società specializzata nell’innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, rende noto che oggi il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea degli azionisti il, eventualmente segmento STAR.Il passaggio delle azioni all’MTA - informa una nota - consentirà alla Società di godere di una maggiore visibilità presso la comunità finanziaria, in particolar modo tra gli investitori istituzionali, con un indubbio ritorno complessivo, anche di immagine, anche grazie agli elevati requisiti richiesti in termini di trasparenza, informativa societaria e Corporate Governance, in particolare sul segmento STAR.Il Cda ha dato mandato al presidente e all'amministratore delegato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società per l'approvazione delle deliberazioni prodromiche al processo di quotazione sull'MTA.