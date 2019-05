Milano in positivo assieme ai mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente dopo le elezioni europee che hanno visto l'affermarsi della frangia populista.Intanto si aprono spiragli nella guerra commerciale tra USA e Cina Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,119. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.286,1 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,20%.Avanza di poco lo, che si porta a +271 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,58%.composta, che cresce di un modesto +0,44% mentreavanza dello 0,19%.; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 22.396 punti. Sulla parità il(+0,14%), come il FTSE Italia Star (0,0%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+4,33%),(+2,79%) e(+1,80%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,24%),(-0,75%) e(-0,50%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita dell'11,23% su un possibile matrimonio con Renault Brilla, la holding della famiglia Agnelli che controlla FCA, con un forte incremento (+6,12%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,29%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,41%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%.di Milano,(+7,22%) dopo il varo dell'unità anfibia multiruolo "Trieste" (+2,65%),(+2,50%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,81%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.