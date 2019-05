Listini europei in rosso. Milano in testa alle perdite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. A deprimere la borsa milanese il timore dell'arrivo di una lettera dall'Ue sul debito pubblico italiano , forse già domani 29 maggio 2019.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,119. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,65%.In salita lo, che arriva a quota +286 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,70%.piccola perdita per, che scambia con un -0,51%, sostanzialmente invariata, dopo il lungo ponte festivo, mentrecede lo 0,45%.; sulla stessa linea, ilperde lo 1,00%, continuando la seduta a 22.052 punti. In lieve ribasso il(-0,41%); pressoché invariato il(-0,05%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,76%) e(+0,74%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,07%),(-1,17%) e(-1,14%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,87%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,33%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,24%.Prese di beneficio su FCA -1%, dopo il balzo della vigilia sulle prospettive di un matrimonio con Renault Al Top tra le azioni italiane a(+2,66%),(+2,03%),(+1,83%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,35%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,84%.In caduta libera, che affonda del 2,73%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,49 punti percentuali.