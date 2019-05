Scambi al ribasso per l'azionario europeo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A deprimere la piazza milanese il timore dell'arrivo di una lettera dall'Ue sul debito pubblico italiano , forse già domani 29 maggio 2019.L'è sostanzialmente stabile su 1,119. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 59,15 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi +286 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,71%.piccola perdita per, che scambia con un -0,27%, piatta, che tiene la parità, e tentenna, che cede lo 0,35%.; sulla stessa linea, ilperde lo 0,79%, continuando la seduta a 22.097 punti. Poco sotto la parità il(-0,38%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,78% sul precedente.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,70%),(-1,19%) e(-1,01%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,33%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,94%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,58, dopo il balzo della vigilia sulle prospettive di un matrimonio con Renault Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,43%.Crolla, con una flessione del 2,07%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,78%.del FTSE MidCap,(+3,63%),(+3,55%),(+2,28%) e(+2,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,55%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,81%.