Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

(Teleborsa) -a causa delleche continua non riconoscere l'importanza dei vincoli Ue su deficit e debito e alal nostro Paese. A causa di questi freni chiude in negativo Milano, così come le principali Borse Europee-Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità loL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,49%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,51%.Lieve peggioramento dello, che sale a +284 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,69%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,37%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,45%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,66%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,59%, scambiando a 22.142 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,05%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,56% sul precedente.Nel listino, i settori(-1,27%),(-1,19%) e(-1,11%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,09%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,17%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,9%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,82%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,98%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,24%),(+3,25%),(+2,89%) e(+2,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,51%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,16%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,09%.Affonda, con un ribasso del 2,94%.