Wall Street parte in frazionale rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Microsoft

Home Depot

Visa

Cisco Systems

Intel

Activision Blizzard

Advanced Micro Devices

Workday

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Gilead Sciences

Hunt(J.B.)Transport Serv

Biomarin Pharmaceutical

Mylan

(Teleborsa) -, che riapre i battenti dopo la festività del Memorial Day. A rendere cauti gli operatori sono le incertezze sul possibile accordo USA-Cina per il commercio, mentre pesano anche i dati sul mercato immobiliare A New York, ilavanza marginalmente a 25.691,29 punti; lomostra un rialzo frazionale, arrivando a 2.836,55 punti. Meglio il(+0,64%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,81%),(+0,64%) e(+0,45%).Tra i(+1,28%),(+1,11%),(+1,09%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che apre la seduta con -0,80%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,23%),(+5,03%),(+2,39%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -2,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,21%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.