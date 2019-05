Andamento depresso per Milano e le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Milano alle prese con le reazioni per l' arrivo della lettera da Bruxelles sullo sforamento dei conti pubblici Lieve calo dell', che scende a quota 1,113. Lieve aumento dell', che sale a 1.282 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 57,38 dollari per barile, con un ribasso del 2,98%.Si riduce di poco lo, che si porta a +281 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,64%.affonda, con un ribasso dell'1,57%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,15%, e crolla, con una flessione dell'1,70%.; si muove in retromarcia il, che scivola a 21.916 punti. Negativo il(-0,94%), come il FTSE Italia Star (-1,8%).Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,73% sul precedente.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,26%),(-2,25%) e(-2,15%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,22%).Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,89%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,63%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,42%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,88%.di Milano,(+3,91%),(+1,45%),(+1,42%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,16%.In caduta libera, che affonda del 3,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,78 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,77%.