In calo la borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,15%) e si attesta su 25.056,03 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.778,67 punti, in calo dello 0,85%. Variazioni negative per il(-0,87%), come l'S&P 100 (-0,8%).A frenare gli investitori è ancora il mancato accordo commerciale tra USA e Cina , senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-1,21%),(-1,19%) e(-1,15%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,20%) e(+0,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,03%.Affonda, con un ribasso del 3,41%.Crolla, con una flessione del 2,06%.scende dell'1,81%.(+1,55%),(+1,45%),(+1,44%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,70%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,17%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,57%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,94%.