Le borse europee centrano il rimbalzo. Recupera anche la Borsa di Milano

(Teleborsa) -, a dispetto dell'ennesima seduta negativa dei mercati asiatici. Un rimbalzo perlopiù "tecnico" giacché persistono grandi preoccupazioni per la guerra commerciale USA e Cina e, per la Borsa di Milano, per l'esito della verifica di Bruxelles sui conti pubblici.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,113. Invariato lo, che si posiziona a +279 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,63%.composta, che cresce di un +0,59%, performance in linea per, che mostra un moderato rialzo dello 0,45%, ben impotata, che segna un piccolo aumento dello 0,59%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,39% a 20.079 punti.a come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+3,80%),(+2,16%),(+1,67%) e(+1,65%).Fra i più forti ribassi c'è, che continua la seduta con -1,78%.Vendite anche su, che soffre un calo dell'1,52%.Giù, che registra un ribasso dell'1,40% in scia ad un downgrade.