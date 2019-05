Borsa di Milano giù assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Juventus

Leonardo

Tenaris

Fiat Chrysler

Prysmian

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -, che scontano l'avversione al rischio degli operatori a livello mondiale, dopo la nuova mossa protezionistica del Presidente USA Donald Trump . A penalizzare Milano anche i pessimi dati su PIL ed inflazione.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%., che si attestai abase, con un aumento di 12 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,74%.seduta drammatica per, che crolla dell'1,85%, calo deciso per, che segna un -1%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,42%., con ilche sta lasciando sul terreno l'1,62%.Tra lea grande capitalizzazione si segnala la, con un importante progresso del 2,54%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,57%, ancora sostenuta dagli ordini in arrivo dal nord America.Fra i più forti ribassi, invece, si segnala, che continua la seduta con -5,28%.Sensibili perdite per, in calo del 5,08%, che guida i ribassi dell'intero comparto auto.In apnea, che arretra del 3,37%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,10%.