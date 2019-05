Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

beni di consumo secondari

energia

informatica

Procter & Gamble

Verizon Communication

Caterpillar

Cisco Systems

Goldman Sachs

Workday

Vertex Pharmaceuticals

Incyte

O'Reilly Automotive

Align Technology

Ulta Beauty

Wynn Resorts

Western Digital

(Teleborsa) -che continua a riflettere le preoccupazioni degli investitori per quanto riguarda il futuro dell'economia mondiale.divulgata tramite tweet,il quale, questa volta, dopo la CinaL'amministrazione del tycoon ha fatto infatti sapere tramite i 280 caratteri più famosi dei social network cheQuesta situazione, unita a quella proveniente dal versante Cinese, incupisce le contrattazioni che temono un innalzamento delle probabilità di una ipotetica futura recessione economica globale.A causa di questi market movers che indirizzano il vento degli scambi, si vive così un'Opening Bell in ribasso per Wall Street, che accusa una flessione dello 0,88% sul. Sulla stessa linea, loperde l'1,02%, continuando la seduta a 2.760,44 punti. Variazioni negative per il(-1,15%); senza direzione lo(+0,14%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,39%),(-1,38%) e(-1,20%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,96%.In apnea, che arretra del 2,54%.Calo deciso per, che segna un -1,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,82%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,30%),(+2,23%),(+1,48%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,84%.In luce, con un ampio progresso dell'1,98%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,90%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,79%.