Wall Street in rosso: Trump minaccia dazi contro Messico

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

energia

beni di consumo per l'ufficio

Verizon Communication

Cisco Systems

Goldman Sachs

Dowdupont

Dollar Tree

Take Two Interactive Software

Incyte

Qualcomm

Alexion Pharmaceuticals

Western Digital

Align Technology

Wynn Resorts

(Teleborsa) -, in flessione dell'1,09% sul; sulla stessa linea, l'perde l'1,06%, continuando la seduta a 2.759,18 punti. In rosso il(-1,21%), come l'S&P 100 (-1,3%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, sulle scia delle minacce del presidente americano Donald Trump di imporre dazi questa volta contro il Messico . Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,78%),(-1,42%) e(-1,31%).ad alta capitalizzazione del Dow Jones.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,10%.In caduta libera, che affonda del 2,05%.(+3,14%),(+1,18%),(+1,14%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,30%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,98 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,79%.Sensibili perdite per, in calo del 3,03%.