Trenitalia, a Hitachi e Bombardier la fornitura di 14 Frecciarossa 1000 per 575 milioni di euro

(Teleborsa) -, con unche prevede la partecipazione delle aziende rispettivamente al 60% e 40%, è affidata lae delle relative attività di service e maitenance per la durata di. Il contratto complessivo ha un(643 milioni di dollari). Lo annunciano in una nota congiunta Hitachi Rail e Bombardier Transportation."Il Frecciarossa 1000 - ha dichiarato, ceo Hitachi Rail SpA e Group COO Service e Maintenance Hitachi Rail - rappresenta un concreto esempio di comakership in cui, in qualità di fornitori, abbiamo, fin dall’inizio, lavorato insieme al cliente Trenitalia per un progetto comune che ha reso ancora più performante il sistema dell’alta velocità in Italia. Questi 14 nuovi treni, e il relativo contratto di service, sono l’ulteriore conferma del successo raggiunto"., Managing director Bombardier Transportation Italy, ha aggiunto: "Come fornitore di soluzioni complete, Bombardier non vede l’ora di continuare a dimostrare la sua eccellenza nel mercato ferroviario italiano, supportando i clienti nella realizzazione dei loro progetti a lungo termine nel settore della mobilità, attraverso una vasta offerta di prodotti potenziati grazie alla nostra collaborazione".Anche, corporate officer Hitachi Ltd e Group COO Rolling Stock Hitachi Rail ha espresso soddisfazione. “Siamo orgogliosi di poter arricchire ulteriormente la flotta dei treni alta velocità in Italia proprio mentre stiamo lavorando intensamente alla realizzazione di moderni treni regionali e al progetto per i nostri rivoluzionari tram. I nuovi prodotti costituiscono una sfida su cui ci piace misurarci, l’ordine per ulteriori 14 treni Frecciarossa1000 l’ulteriore conferma di aver realizzato un treno altamente competitivo.”, head of sales Bombardier Transportation Italy, si è detto entusiasta "del fatto che Trenitalia abbia confermato la fiducia in Bombardier, attraverso questa nuova commessa per 14 treni alta velocità, della piattaforma V300ZEFIRO, e per i relativi servizi di manutenzione. Questi treni, estremamente avanzati dal punto di vista tecnologico - ha concluso Marco Biffoni - sono dotati dei migliori comfort e hanno già dimostrato di essere molto apprezzati dai passeggeri italiani. Questo nuovo ordine conferma la nostra leadership nel mercato dell’alta velocità e la collaborazione di successo con il partner Hitachi con cui stiamo cooperando, nel settore dell’alta velocità, anche sul mercato Inglese".