Milano termina gli scambi sui livelli precedenti e replica il comportamento delle Borse europee

FCA

Renault,

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

viaggi e intrattenimento

utility

automotive

telecomunicazioni

chimico

bancario

Ferrari

Terna

Ferragamo

A2A

Azimut

Juventus

Banca Generali

Telecom Italia

doBank

Autogrill

Carel Industries

Maire Tecnimont

Falck Renewables

Banca Popolare di Sondrio

Italmobiliare

Danieli

(Teleborsa) -anche se a fatica. A tirare su l'asticella delle contrattazioni è intervenuta la decisione della Bce e ialla situazione economica attuale.Nello stesso indirizzo degli altri listini del Vecchio Continente, P. Nella giornata di oggi, in particolare, gli occhi sono stati puntati sul titoloche ha visto un incremento del suo valore dello 0,085% dopo aver annunciato di voler rinunciare al progetto di fusione conche invece ha visto un calo del 6,90%.Negli USA, sostanzialmente stabile loLieve calo dell', che scende a quota 1,123. Lieve aumento dell', che sale a 1.338,5 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,56%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +273 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,49%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,23%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,26%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 20.178 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 22.100 punti. Senza direzione il(+0,15%); in frazionale calo il(-0,41%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,27 miliardi di euro, in rialzo dell'8,71% rispetto ai precedenti 2,09 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 256.464, rispetto ai precedenti 246.728, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,67 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,65 miliardi.Su 215 titoli trattati a Piazza Affari, 107 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 90. Invariate le rimanenti 18 azioni.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,78%),(+1,24%) e(+0,96%).Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,81%),(-1,35%) e(-1,15%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,86%),(+1,57%),(+1,52%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,27 punti percentuali.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,14%.Preda dei venditori, con un decremento dell'2,00%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,39%),(+4,10%),(+3,81%) e(+3,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -11,25%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,33%.Sensibili perdite per, in calo del 2,30%.In apnea, che arretra del 2,27%.