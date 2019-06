Piccoli passi per Piazza Affari, mentre Eurolandia è positiva

Juventus FC

(Teleborsa) -Le borse del Vecchio Continente hanno recuperato la giornata negativa vissuta ieri a causa delle dichiarazioni Bce. A far tornare un pò di movimento nelle contrattazioni la speranza, tra gli investitori, chee l'iin vista dell'atteso incontro, previsto per il 10 giugno, tra ministri dell'Energia di Arabia Saudita e Russia a San Pietroburgo.Tra le migliori a Milano emergono, grazie ai rumors che vedrebbero Pep Guardiola come nuovo coach della squadra, e, vera protagonista della giornata, che ha convocato un CdA straordinario per varare un riassetto societario che dovrebbe coinvolgere anche la controllata spagnola Mediaset Espana.Sul mercato americano si registrano ampi progressi per loL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,54%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,41%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,65%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +262 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,36%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,77%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,99%, e ottima performance per, che registra un progresso dell'1,62%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 20.361 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,84% rispetto alla chiusura di ieri. Positivo il(+0,8%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,27 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,09 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 256.487, rispetto ai 246.728 precedenti.Tra i 219 titoli scambiati sul listino milanese, 129 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 68 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 22 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,14%),(+1,92%) e(+1,52%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 3,18%.Su di giri(+3,01%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,84%.Effervescente, con un progresso del 2,80%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,63%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.del FTSE MidCap,(+6,22%),(+5,66%),(+3,72%) e(+3,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,67%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,49%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,15%.