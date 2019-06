In verde le borse europee orfane di Francoforte. A Milano brilla Mediaset

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Il sentiment degli investitori viene sostenuto dalledopo lo stop dei dazi statunitensi sui beni messicani . Una decisione che lascia ben sperare per lo scontro USA-Cina. A fare da assist ai mercati contribuisce anche la posizione "colomba" assunta dalle varieche ha annunciato la fusione con Mediaset Espana , dando vita a una holding che avrà sede in Olanda.Sul mercato Forex, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,31%. Perde terreno l', che scambia a 1.326,5 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,04%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,63%.Aumenta di poco lo, che si porta a +266 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,43%.si muove a piccoli passi, che segna un incremento marginale dello 0,47%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,35%., con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.390 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,67%),(+2,63%) e(+2,14%).Nel listino, i settori(-0,86%) e(-0,47%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+2,86%),(+2,75%),(+2,04%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,14%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%.Tentenna, che cede lo 0,88%.Tra i(+5,56%),(+3,54%),(+3,28%) e(+2,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,53%.