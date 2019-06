Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, alle prese con importanti operazioni di M&A come il matrimonio tra United Technologies e Raytheon e la decisione di Salesforce di acquistare Tableau Software L'indicesale dello 0,55% a 26.125,98 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso grazie alle notizie positive provenienti dal fronte dazi con la Cina e con il Messico . Intanto Trump è tornato a scagliarsi contro la Fed . Performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,79% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Balza in alto il(+1,94%), come l'S&P 100 (0,9%).(+1,40%),(+1,38%) e(+1,38%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,60%.Tra i(+2,88%),(+2,10%),(+1,70%) e(+1,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,72%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,12 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,92%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,56%.Tra i(+6,11%),(+6,09%),(+4,84%) e(+4,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,44%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.