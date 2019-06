Piazza Affari positiva, in sintonia con le altre borse europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente nonostante i deludenti dati sulla produzione industriale . Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l', grazie all' accordo USA-Messico per evitare nuovi dazi L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Perde terreno l', che scambia a 1.328,6 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,88%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,37%.Lieve calo dello, che scende a +258 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,36%.rimasta chiusa per festività, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,59%, e giornata moderatamente positiva per, che guadagna un frazionale +0,3%., proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 22.422 punti. In frazionale progresso il(+0,68%), come il FTSE Italia Star (0,6%).In buona evidenza a Milano i comparti(+3,08%),(+2,77%) e(+2,19%).Nel listino, i settori(-1,03%),(-0,96%) e(-0,57%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 3,65%.Vola, con una marcata risalita del 3,32%.Brilla, con un forte incremento (+3,21%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,19%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,15%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,07%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,87%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,32%),(+4,75%) dopo l' accordo con Eni per la conversione di rifiuti non riciclabili in idrogeno e metanolo (+4,30%) con il mercato che premia il lancio del polo europeo (+4,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,69%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.