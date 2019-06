Piquadro, approvato bilancio consolidato al 31 marzo 2019

Piquadro

(Teleborsa) -chiude il bilancio consolidato al 31 marzo 2019in aumento di circa il 51,1% rispetto all'esercizio precedente. Tale variazione è stata determinata, in particolare modo dal consolidamento, a partire dal mese di Giugno 2018, dellache ha registrato ricavi per 45,2 milioni di euro, nonché dalle performance positive delle vendite a marchio Piquadro e di quelle a marchio The Bridge.Nello stesso periodo,il Gruppo ha ottenuto unrispetto ai 10,78 milioni di euro realizzati nell'anno precedente. Anchper le stesse inclusioni che, nel dettaglio, sono state per la Maison Lancel da Giugno 2018 a Marzo 2019, un rosso per 11,7 milioni di euro e per gli oneri di acquisizione sostenuti dal Gruppo Piquadro pari a 1,42 milioni di Euro.in miglioramento di oltre 29,7 milioni di euro rispetto all'esercizio chiuso al 31 Marzo 2018, in cui si chiudeva l'anno con 4,77 milioni di euro.risultae in miglioramento di 29,2 milioni di euro rispetto alla posizione finanziaria netta negativa di 3,65 milioni di euro registrata al 31 marzo 2018.Per quanto riguarda la, nel corso dell’esercizio 2019/2020 per il Gruppo Piquadro si delineerà ancora di più l'accelerazione del percorso di crescita internazionale dopo l'acquisizione della Maison Lancel e del processo di coordinamento della Maison all'interno del Gruppo. Il management prevede che nell'esercizio 2019/2020 il Gruppo possaconsolidato che riflette crescite, a parità di perimetro, con tassi allineati a quelli registrati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2019.Il Consiglio di Amministrazione di Piquadro proporrà alla prossima Assemblea la distribuzione di un, calcolato sulle azioni in circolazione alla data odierna di 50.000.000 di azioni. Il valore complessivo del dividendo proposto è quindi pari ae sarà posto in pagamento a partire dal 31 Luglio 2019 (record date il giorno 30 luglio 2019) mediante stacco della cedola n.12 in data 29 Luglio 2019 nel caso in cui l'assemblea sarà tenuta in prima convocazione, ovvero a partire dal 7 Agosto 2019 (record date il giorno 6 Agosto 2019), mediante stacco della cedola n. 12 in data 5 Agosto 2019.Al momento il titolo in borsa quota in rialzo