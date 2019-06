Antitrust UE, no alla joint venture tra ThyssenKrupp e Tata Steel

(Teleborsa) -. È quanto ha stabilito la Commissione europea in merito alla proposta di collaborazione tra il colosso tedesco dell'acciaio e il gruppo indiano che ha impianti in Olanda e nel Regno Unito.In base alle, la joint venture, che prevedeva la combinazione tra l'attività di produzione di laminati piatti di acciaio al carbonio e acciaio magnetico di ThyssenKrupp e Tata Steel nello Spazio economico europeo (See), avrebbeSecondo la Commissione, la decisione "", e "garantirà anche ai clienti chiave industriali, come l'industria automobilistica europea e l'industria degli imballaggi, di continuare a beneficiare dell'accesso a una produzione essenziale a condizioni concorrenziali". Inoltre, "i consumatori in Europa potranno continuare a fare affidamento sulla convenienza dei prodotti alimentari in scatola".Per la Commissione, questa decisione permetterà anche di ", a sostegno della transizione verso una mobilità più rispettosa del clima e più sostenibile dal punto di vista ambientale"."L'acciaio è un input fondamentale per molte cose che usiamo nella nostra vita quotidiana, come cibo in scatola e auto", ha commentato la commissaria europea alla Concorrenza,. "Milioni di persone in Europa lavorano in questi settori e le aziende dipendono dai prezzi competitivi dell'acciaio per vendere i loro prodotti a livello globale.. Quindi - ha concluso Vestager - abbiamo proibito la fusione per evitare gravi danni ai consumatori europei e ai clienti industriali".