Energica Motor Company aumenta il capitale sociale

Energica Motor Company

(Teleborsa) -ha deliberato di dare esecuzione alla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 22 giugno 2018, a pagamento e in via scindibile,(comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massimo 1.162.790 azioni ordinarie prive di indicazione del valore e aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione e che saranno ammesse alla negoziazione su AIM Italia.Le azioni di nuova emissione della società operante a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni,già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato MotoE, verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privatoQueste saranno offerte, tenuto conto del parere favorevole del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni, a unL'operazione ha l'di Energica Motor Company al fine di sviluppare le attività di ricerca e sviluppo, costruzione, produzione, commercializzazione e marketing anche nell'ambito del progetto FIM Moto-e World Cup, in cui saranno impegnati 11 team e 18 piloti, che offre ai prodotti Energica un'importante visibilità per l'affermazione del proprio marchio a livello globale.La società fa inoltre sapere, tramite comunicato ufficiale che, l'Accelerated Bookbuilding vienee che la compagnia si riserva il diritto di chiuderlo in qualsiasi momento (anche anticipatamente rispetto al termine finale di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale fissato al 31 dicembre 2019), dando in ogni caso tempestiva comunicazione dell'esito dell’Accelerated Bookbuilding e, pertanto, del numero di azioni di nuova emissione effettivamente collocate.