Positive le Borse europee. Francoforte in pole

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.Sul mercato Forex, l'è stabile e si ferma su 1,132. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,90%, a 53,74 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +258 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,36%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,28%. Bene inoltre+0,46% e+0,75%., con ilin aumento dello 0,90%.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,17%),(+1,87%) e(+1,67%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,94%.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,84%. Effervescente, con un progresso del 2,57%. In primo piano anche, che mostra un forte aumento del 2,46%.Tra gli industriali, molto richiesta, che vanta un incisivo incremento del 2,51%.Le peggiori performance, invece, si registrano su(-3,28%) con il mercato che non sembra aver apprezzato il nuovo piano al 2022 di Milano,(+7,56%),(+3,59%),(+3,46%) e(+2,80%). Giù, invece, si registrano su-0,72%.