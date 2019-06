Punta al rialzo la performance dei mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -che usufruiscono del tonico inferto a Wall Street dalla corsa del Nasdaq e dalla scommessa degli investitori sul possibile taglio dei tassi Usa da parte della Fed, ad oggi troppo elevati secondo il Presidente Trump., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,132. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,56%.Lieve calo dello, che scende a +254 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,31%.buona performance per, che cresce dell'1,02%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,30%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,54%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,63%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 22.570 punti. In moderato rialzo il(+0,58%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,20%),(+1,42%) e(+1,40%).Il settore, con il suo -1,51%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,50%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,49%.Su di giri(+2,15%).Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,66%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,63%.scende dell'1,05%.di Milano,(+5,15%),(+3,64%),(+3,07%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,66%.Calo deciso per, che segna un -1,33%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,17%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,12%.