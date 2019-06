Azimut e Illimity siglano partnership nel direct banking

Illimity Bank

Gruppo Azimut

(Teleborsa) -e il, attraverso Azimut Financial Insurance, hanno perfezionato una partnership nel campo del direct banking.Nell'ambito dell’accordo,dedicati ai loro clienti. I nuovi servizie saranno offerti attraverso la piattaforma digitale di Banca Diretta di illimity, che diverrà operativa – come da piano – nelle prossime settimane e sarà progressivamente aperta alla clientela.I clienti italiani Azimut avranno pertanto accesso ad una proposta di valore tra le più avanzate e competitive del mercato italiano. Nel dettaglio, illimity offrirà loro una piattaforma di daily banking fully digital personalizzata, carte di debito, carte di credito prestige con servizi premium, mobile payments, un contact center dedicato che sarà a disposizione anche dei consulenti Azimut.La collaborazione apre importanti prospettive strategiche per entrambe le Parti, che andranno ad arricchire la partnership di ulteriori elementi con la prossima entrata in vigore della normativa PSD2.