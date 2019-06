Giù Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

media

materie prime

tecnologia

bancario

UBI Banca

Banco BPM

Saipem

Tenaris

Gima TT

Mediaset

Ivs Group

doBank

Biesse

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -complice la chiusura debole dei mercati asiatici, con gli investitori prudenti che attendono sviluppi dallaSul mercato Forex, l'è stabile e si ferma su 1,134. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.337,5 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 51,95 dollari per barile, con un ribasso del 2,48%.Lopeggiora, toccando i +260 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,37%., scambia con un -0,5%. Giù ancheche cede lo 0,44% eche registra una flessione dello 0,56%., ilè in calo (-0,81%) e si attesta su 20.442 punti.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,45% sul precedente.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,04%),(-1,16%) e(-1,15%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,51%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,17%.scende del 2,28%. Giù anche, che affonda del 2,13%.del FTSE MidCap,(+5,23%),(+1,52%),(+1,43%) e(+1,10%). I più forti ribassi si registrano su-3,92%. Pesante, che segna una discesa di ben 3,12 punti percentuali.