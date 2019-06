Borse europee riflessive, Milano compresa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, come le altre borse europee dopo il finale in rosso di Tokyo e quello debole di Wall Street Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,13. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.337,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,25%), che raggiunge 52,29 dollari per barile, dopo il forte calo della vigilia sulla notizia di un incidente di una petroliera in Oman.Invariato lo, che si posiziona a +266 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,42%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,41%, andamento cauto per+0,18%, poco mossa+0,05%.; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 22.473 punti. In frazionale progresso il(+0,36%), come il FTSE Italia Star (0,6%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,33%),(+1,17%) e(+0,91%).Nel listino, i settori(-1,27%),(-0,71%) e(-0,51%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+1,79%),(+1,66%),(+1,52%) e(+1,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,07%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,69%.del FTSE MidCap,(+2,84%),(+2,58%),(+2,43%) e(+2,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,39%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.