Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

materie prime

sanitario

costruzioni

immobiliare

alimentare

Diasorin

Amplifon

Azimut

Ferragamo

RCS

Danieli

Tinexta

Fincantieri

Datalogic

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, sostenuta anche dal buon esito delle aste sui titoli di Stato.Sul mercato vaiutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,46%.(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,17%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +262 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,37%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,44%. Piatta, che termina sulla parità così come. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,82%, a 20.631 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,69 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,81 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 191.065, rispetto ai 211.516 precedenti.Tra i 212 titoli trattati, 91 hanno chiuso in flessione, mentre 108 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 13 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,65%),(+1,63%) e(+1,44%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,95%) e(-0,44%).di Piazza Affari, su di giri(+3,48%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,37%. Effervescente, con un progresso del 2,92%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,21%.Tra i(+6,24%),(+5,47%),(+5,43%) e(+4,66%). Giù, che ha terminato le contrattazioni a -2,57%.