Piazza Affari positiva in un'Europa un po' più cauta

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

materie prime

sanitario

costruzioni

chimico

immobiliare

Amplifon

Azimut

Diasorin

UBI Banca

Ferragamo

Terna

Falck Renewables

RCS

Credito Valtellinese

doBank

Datalogic

Zignago Vetro

SOL

De' Longhi

(Teleborsa) -. Sotto i riflettori le t ensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina mentre il mercato cerca di intuire le prossime mosse della Federal Reserve L'è sostanzialmente stabile su 1,129. L'mostra un timido guadagno dello 0,20%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,84%), che raggiunge 52,59 dollari per barile dopo il forte calo della vigilia sulla notizia di un incidente di una petroliera in Oman Lieve miglioramento dello, che scende fino a +262 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,38%.giornata moderatamente positiva per+0,37%, seduta senza slancio per+0,20%, sostanzialmente invariata, che riporta un misero +0,02%.; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 22.550 punti. Poco sopra la parità il(+0,46%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,55%),(+1,44%) e(+1,11%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,15%) e(-0,76%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,48%.Vola, con una marcata risalita del 2,40%.Brilla, con un forte incremento (+2,17%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,09%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.del FTSE MidCap,(+4,69%),(+3,63%),(+3,25%) e(+2,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,38%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,16%.