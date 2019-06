Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.004,83 punti, mentre si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 2.879,84 punti. In lieve ribasso il(-0,55%), come l'S&P 100 (-0,3%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,33%) e(+0,51%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,44%),(-0,95%) e(-0,58%).Al top tra i(+1,41%),(+1,01%),(+0,96%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,30%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,19%.Sensibili perdite per, in calo del 2,12%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,26%.Al top tra i, si posizionano(+3,00%),(+2,57%),(+2,55%) e(+2,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,65%.In apnea, che arretra del 5,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,29%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,14%.