Borse giù su timori per crescita. Milano gelata dall'Eurogruppo

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Azimut

Prysmian

Amplifon

Diasorin

STMicroelectronics

Juventus

Fineco

UnipolSai

ASTM

Sias

(Teleborsa) -., dopo una serie di, che confermano la fase di rallentamento dell'economia globale. Anche il dato italiano del fatturato e degli ordinativi ha evidenziato una battuta d'arresto dovuta alla componente estera.Frattanto, viene, che andranno necessariamente rivisti con misure "aggiuntive", pena l'avvio di una procedura d'inflazione. Al Ministro Tria è stato chiesto di "dimostrare" la riduzione del deficit dello 0,2% stimata dal governo e dal MEF.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,126. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +259 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,33%.fa male, che cede lo 0,57%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un -0,16%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,21%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,64%),(+1,50%),(+1,25%) e(+1,17%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -3,80% in scia alla performance negativa dei chip europei Seduta no per, che crolla del 2,26%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,40%.del FTSE MidCap,(+4,85%), dopo aver annunciato l'OPA e l'integrazione con(-9,23%), l'altra società del Gruppo Gavio coinvolta nell'accorciamento della catena di controllo