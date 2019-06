Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

automotive

beni per la casa

servizi finanziari

immobiliare

Banco BPM

Azimut

Fiat Chrysler

Ferragamo

Snam

Juventus

Fincantieri

Tinexta

ASTM

Cattolica Assicurazioni

IGD

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei con gli: la riunione di politica monetaria della, mentre riflettono sul rallentamento della produzione industriale cinese, a maggio., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.Sul mercato dei cambi, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,122. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,52%.(Light Sweet Crude Oil), che scende a 52,3 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +256 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,31%.senza spuntiche lima lo 0,02%. Poco mossa+0,15%. Trascuratache resta incollata sui livelli della vigilia. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,37%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,94%),(+0,91%) e(+0,78%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,46%.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,03%) che lo scorso venerdì ha concluso con successo il collocamento di un bond senior preferred unsecured per un ammontare di 500 milioni e con scadenza a cinque anni. L'operazione ha visto una buona domanda sia dall'Italia sia dall'estero con un totale di circa 90 investitori coinvolti.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,38%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,33% e guarda alla riapertura dei colloqui con la francese Renault propedeutici alla potenziale fusione tra i due gruppi automobilistici.Nel lusso, buona performance per, che cresce dell'1,28%.Giù, invece, alcuni difensivi come-0,78%. Giornata fiacca per(-0,75%) che ha ufficializzato l'ingaggio di Sarri quale nuovo allenatore del FTSE MidCap,(+3,01%),(+2,82%),(+1,98%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1%.