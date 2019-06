A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

beni industriali

finanziario

utilities

Boeing

Nike

Intel

Caterpillar

Dowdupont

Walt Disney

Procter & Gamble

Xilinx

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Nvidia

Micron Technology

Cerner

Ulta Beauty

Cintas

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna del rialzo la seduta alla borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sullamercoledì 19 giugno.L'attesa è tutta per le decisioni che si prenderanno ai tavoli e per le dichiarazioni del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell. Secondo la quasi totalità degli analisti, le possibilità che la Fed decida di tagliare i tassi è molto alta, in linea con l’apertura ad nuova fase espansiva annunciata dal Presidente della BCE, Mario Draghi Sul fronte macroeconomico, l’unico dato in agenda ha mostrato un mercato dell’edilizia a due velocità : le costruzioni di case nuove sono calate dello 0,9% mentre i permessi sono saliti dello 0,3%.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,25%, a 26.439,98 punti; sulla stessa linea, locontinua la giornata in aumento dello 0,96%. In frazionale progresso il(+0,63%), come l'S&P 100 (1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,67%),(+1,60%) e(+1,17%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,65%.Tra i(+4,16%),(+2,90%),(+2,79%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%.(+6,48%),(+6,10%),(+5,81%) e(+5,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,12%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,54%.