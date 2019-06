Positiva la giornata per Milano, che non si discosta dal buon andamento dei mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -la sessione europeae dalla possibilità, in caso di continua congiuntura negativa dell'economia mondiale, di un ulteriore taglio dei tassi.Lieve calo dell', che scende a quota 1,119. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,48%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 51,54 dollari per barile, in calo dello 0,75%.In discesa lo, che retrocede a quota +245 punti base, con un decremento di 8 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,15%.buona performance per, che cresce dell'1,19%, sostanzialmente invariato, che riporta un misero +0,16%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,45%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 20.889 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 22.808 punti. In moderato rialzo il(+0,36%), come il FTSE Italia Star (0,5%).(+2,91%),(+1,63%) e(+1,49%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,50%) e(-0,54%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,13%.Effervescente, con un progresso del 2,99%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,77%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,70%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,21%),(+2,80%),(+2,67%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,51%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,00%.Affonda, con un ribasso del 2,00%.scende dell'1,85%.