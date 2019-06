Apple, probabile trasferimento della produzione fuori dalla Cina

Apple

(Teleborsa) -starebbe maturando l'ipotesi di uA rendere nota l'indiscrezione, non ancora confermata dal colosso Cupertino, è Nikkei, quotidiano economico giapponese. Nel dettaglio, ad essere in bilico tra il rimanere e il restare, sarebbe. La scelta sarebbe stata orientata, se non spinta, verso il trasferimento al di fuori dei confini del Paese del Dragone a causa dell'iche coinvolge e coinvolgerà maggiormente a breve, anche e il settore tecnologico.Infatti a causa del perdurare del conflitto si prevedeAl momento la decisione sarebbe presa nonostante l'epilogo positivo o meno tra le due superpotenze.Secondo quanto riportato sempre dal giornale nipponico, Apple avrebbe già sguinzagliato un team apposito per occuparsi di tale trasferimento e avrebbe interpellato partner chiave come Foxconn, Pegatron e Wistron di valutare le varie alternative disponibili.Nonostante- l'azienda di Tim Cook da lavoro a circa cinque milioni di cinesi e non si conosce ancora quanti di questi rimarranno in essere dopo il cambio di indirizzo - si stima che per completare lo spostamento tecnologicoAl momento il titolo rimane più o menocon una variazione minima dello