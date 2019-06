Wall Street apre poco mossa aspettando la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

telecomunicazioni

United Health

Pfizer

Goldman Sachs

Boeing

Dowdupont

Nike

McDonald's

Microsoft

Adobe Systems

Mylan

Autodesk

Incyte

O'Reilly Automotive

Take Two Interactive Software

Activision Blizzard

Facebook

(Teleborsa) -ma senza grandi spostamenti rispetto alla vigilia, in, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, da cui non sono attese mosse sui tassi nell'immediato , ma solo indicazioni sul futuro. In realtà, il mercatot americano aveva già guadagnato molto ieri su questa scommessa.L'indicesale dello 0,26% a 26.533,59 punti, mentre si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.917,82 punti. Leggermente negativo il(-0,28%); sui livelli della vigilia lo(+0,03%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,06%),(+0,94%),(+0,78%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,23%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.(+3,02%),(+1,69%),(+1,26%) e(+0,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -3,25%.Affonda, con un ribasso del 2,50%.Crolla, con una flessione del 2,40%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%.