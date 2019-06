A Wall Street si scatenano gli acquisti grazie alla Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

informatica

materiali

Nike

Cisco Systems

Exxon Mobil

Caterpillar

Dowdupont

Regeneron Pharmaceuticals

Alexion Pharmaceuticals

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

United Continental Holdings

Tesla Motors

Cintas

(Teleborsa) - Ottima partenza per Wall Street all'indomani delle indicazioni giunte dalla Fed, che ha compensato alcuni dati macro non propriamente positivi. Ilregistra un aumento dello 0,88%, a 26.736,73 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea lo, che apre la giornata a 2.953,69 punti. In denaro il(+1,15%), come l'S&P 100 (1,0%).(+1,88%),(+1,46%) e(+1,14%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+1,97%),(+1,92%),(+1,83%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che apre le contrattazioni a -2,12%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,60%),(+3,09%),(+2,84%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -1,86%.scende dell'1,51%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%.