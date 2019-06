UBI Top Private, Barbarini: "Tecnologia ed emozioni al servizio dei nostri clienti"

UBI Banca







(Teleborsa) - Velocità, capacità di adattarsi alle evoluzioni tecnologiche sempre più rapide ma con sempre al centro il fattore umano, con una relazione di fiducia che nessuna macchina può creare. Sono queste le parole chiave di, divisione didedicata al Private Banking, che si conferma tra gli operatori leader del mercato. In occasione dell'incontro "Top Private Vision" , convention annuale di UBI Top Private che si è tenuta a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, Teleborsa ha intervistato. In questi tre anni da quando è nata la Divisione unendo le expertise delle sette banche commerciali confluite nel Gruppo UBI., siamo cresciuti come ricchezza finanziaria e redditività. Attualmente gestiamo circa"Si tratta di servizi che la nostra clientela apprezza particolarmente, in particolare gli imprenditori o coloro che sono stati imprenditori e che sono la maggior parte dei nostri clienti. Al di là di gestire bene l'dei loro risparmi, offriamocome per esempio i passaggi generazionali, piuttosto che le governance aziendali, oppure semplicemente lada una serie di rischi a cui sono esposti con le loro varie attività. A questo si affianca la, oltre che alla performance. Non dimentichiamo che molto spesso gli imprenditori si prendono i rischi con i loro soldi per la loro attività e quindi chiedono un controllo molto attento dei risparmi"."Sì, sche vale un po’ per tutte le stagioni. Diversificare vuol dire controllo e diminuzione della rischiosità. Dal punto di vista del nostro settore, legati al mondo delle imprese, credo che le parole chiave siano. Ricordavamo oggi che nel 2008 sono sbarcati i primi smartphone in Italia. Se pensiamo che sono passati solo 10 anni ci rendiamo conto della velocità con cui si muove la tecnologia. Abbiamo investito tanto in tecnologia e stiamo avendo i primi risultati interessanti: in questo momento, i. Lasono gli aspetti che faranno la differenza".. La tecnologia è strumentale a semplificare la vita, i processi e le attività.. Non è solo una questione di logica per i nostri clienti. Chi non segue il settore e fa altro per mestiere spesso si fa trascinare dall’emotività. Per questo, il ruolo dei nostririmane e rimarrà fondamentale".