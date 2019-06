Wall Street prosegue in rally su indicazioni Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, sull'effetto sinergico degli. Ilmostra una plusvalenza dello 0,73%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea loguadagna lo 0,70% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.947,05 punti. In frazionale progresso il(+0,67%), come l'S&P 100 (0,7%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,93%),(+1,36%) e(+1,11%).del Dow Jones,(+2,17%),(+1,93%),(+1,89%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,91%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%.Tra i(+3,43%),(+3,09%),(+2,46%) e(+2,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,80%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,8 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,59%.Sensibili perdite per, in calo del 2,35%.