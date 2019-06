Borse caute. Piazza Affari resta ben impostata grazie ai bancari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentrele altre borse europee hanno azzerato i guadagni, in attesa dell'avvio di Wall Street. A disturbare il sentiment degli operatori l'escalation di tensioni internazionali che pesa anche sul mercato americano. I Future USA sono sotto pressione a causa delle rinnovate tensioni fra USA ed Iran Leggera crescita dell', che sale a quota 1,132. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +242 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,12%.senza slancio, che negozia con un -0,13%,avanza dello 0,28%, mentre si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,31%. Meglio il listino milanese, che mostra un timido guadagno dello 0,22% suldi Piazza Affari va segnalata, con un importante progresso del 2,68%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,98% sull' ipotesi di integrazione della rete con Open Fiber avanza dell'1,70%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,49%.La peggiore performance è quella di, che cede il 3,62% assieme al settore autostradale, dopo le decisioni di ART sulle tariffe e le rimostranze di AISCAT scende dell'2%.Calo deciso per, che segna un -1,47%.Sotto pressione, con un ribasso dell'1,38%.