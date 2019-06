Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -cosi come le altre borse del vecchio continente. La settimana di borsa termina lasciando flussi positivi, grazie alla scia delle dichiarazioni ottenute dalle principali banche centrali in questi sette giorni finanziari, ma vengono controbilanciate dal perdurare delle tensioni geopolitiche attualmente presenti.Poco mosso lo, che segna a Wall Street un +0,14%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,132. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.395 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,74%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +245 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,16%.poco mosso, che mostra un -0,13%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,23%, e sostanzialmente invariato, che riporta un misero -0,13%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.389 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 23.272 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,1%); in lieve ribasso il(-0,7%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,74 miliardi di euro, con un incremento del 20,50%, rispetto ai precedenti 2,27 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,87 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,98 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 254.199, rispetto ai precedenti 251.852.Su 220 titoli trattati in Borsa di Milano, 114 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 95. Invariate le rimanenti 11 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+2,75%),(+1,15%) e(+1,05%).Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,85%),(-1,91%) e(-1,64%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,45%.Decolla, con un importante progresso del 2,58%.Buona performance per, che cresce dell'1,73%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,69%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,31%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,12%.Sensibili perdite per, in calo del 2,38%.In apnea, che arretra del 2,10%.di Milano,(+4,48%),(+3,41%),(+2,99%) e(+2,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,15%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,43%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,10%.Affonda, con un ribasso del 2,98%.