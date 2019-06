Cms, De Ficchy: "Istituzione malata, meglio il sorteggio"

(Teleborsa) -. Se l'associazionismo è degenerato, è inevitabile che lo sia il Csm e. Peraltro, oggi l'appartenenza alle correnti è spesso sganciata anche da convinzioni ideologiche". Lo ha detto in un'intervista a La Repubblica,, ex Procuratore a Perugia."Si entra nelle correnti - spiega l'ex alto magistrato - che la fanno da padrone nei grandi distretti, Roma, Napoli, Milano, Palermo,. Insomma, si è radicata l'equazione per cui la progressione in carriera è il beneficio naturale, dovuto, dell' appartenenza a una corrente".Secondo Ficchy se ne esce,. Perché si potrebbe arrivare al paradosso che arrivi in Consiglio chi ha avuto meno voti. Ma si potrebbe anche immaginare un voto successivo a un sorteggio, che dunque metta in condizione di essere eletti anche quei candidati che non hanno dietro la forza delle correnti.