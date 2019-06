Giù Piazza Affari in sintonia con l'Europa. Delude indice IFO

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia con gli investitori prudenti mentre guardano allo. I cali sono tuttavia limitati poiché sostenuti dalle prospettive di undopo le dichiarazioni da parte dellae della. Focus sulla borsa di Milano dove oggi hanno staccato il dividendo 15 società di cuiSul mercato Forex, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,139. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,59%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,78%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +243 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,12%.debole, che registra una flessione dello 0,55%. Senza slancio, che negozia con un +0,06%. Limature per-0,17%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,41%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,72%),(+0,93%) e(+0,45%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,19%),(-1,03%) e(-0,91%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,96%),(+1,84%),(+1,42%) e(+0,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,71%.Giù le banche, dove soffre, che evidenzia una perdita dell'1,62%. Si concentrano le vendite anche su-1,20%.Tra i(+3,35%),(+1,58%),(+1,42%) e(+1,41%).Pesante la discesa di-18,48% dopo aver tagliato la guidance 2019 Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,78%.