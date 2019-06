Poco mosso l'azionario europeo. In lieve calo Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

ERG

(Teleborsa) -, conappesantita dallo stacco del dividendo da parte di 15 società , di cui 7 big del paniere FTSE MIB., con l' indice IFO tedesco che segnala un peggioramento delle condizioni economiche in Germania nel mese di giugno.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. L'continua gli scambi a 1.415,6 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,17%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil) a 56,86 dollari per barile, in calo dello 0,99%.Invariato lo, che si posiziona a +244 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,13%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,53%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto., interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 23.212 punti. In ribasso il(-0,8%), come il FTSE Italia Star (-0,7%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,99 miliardi di euro, con un incremento del 45,47%, rispetto ai precedenti 2,74 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,98 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,6 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 258.245, rispetto ai precedenti 254.199.Su 216 titoli trattati in Borsa di Milano, 134 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 68. Invariate le rimanenti 14 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,38% sul precedente.Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,01%),(-1,56%) e(-1,51%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,68%),(+2,62%),(+2,10%) e(+1,83%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,16%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,01%.scende dell'1,66%.Tra i(+2,33%),(+2,29%),(+2,27%) e(+1,98%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -21,73%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,04%.Affonda, con un ribasso del 3,48%.Crolla, con una flessione del 3,40%.