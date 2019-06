Piazza Affari prudente assieme alle borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

costruzioni

immobiliare

Buzzi Unicem

Recordati

CNH Industrial

Fineco

Juventus

BPER

Amplifon

Telecom Italia

Salini Impregilo

Italmobiliare

(Teleborsa) -., che mostrano cautela in attesa del vicinissimoin programma nel weekend. L'attenzione è puntata soprattutto sulle chance di un accordo USA-Cina sul commercio.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%., beneficiando di una corsa ai cosiddetti Beni rifugio.Balza in alto lo, posizionandosi +249 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,18%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,13%, poco mossa, che mostra un +0,12%, invariata, che riporta una limatura dello 0,19%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,37%.La vittoria si Milano e Cortina come prossima sede delle Olimpiadi 2026 porta in alto i comparti(+1,47%) ed(+0,85%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,84%) e(+1,44%).Bene anche(+0,54%) e(+0,51%).La peggiore è la, che cede il 2,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,35%.di Milano troviamo ancora costruzioni e immobiliari, con(+3,88%) ed(+1,91%).