TAV, Cda Telt autorizza bandi di gara per lato italiano del tunnel

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, (di proprietà al 50% dello Stato francese e al 50% delle Ferrovie dello Stato Italiane con sede a Le Bourget-du-Lac, nel dipartimento della Savoia, in Francia, società responsabile della realizzazione della ndr), riunito oggi martedì 25 giugno a Parigi, haper l’affidamento dei lavori del tunnel di base dellaper un importo stimato complessivo diLo rende noto la società al termine del Cda alla presenza della coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo,del capo della Dg Move,e del neo-eletto Presidente della Regione Piemonte,diviso in due lotti, uno per i lavori di costruzione e uno per la valorizzazione dei materiali di scavo, sarà pubblicato nei prossimi giorni sullaon l’esplicitazione della facoltà di interrompere senza obblighi e oneri la procedura di gara in ogni sua fase, come previsto dal Codice degli Appalti Pubblici francese.L'avvio di questa procedura per il lotto italiano del tunnel di base segna il completamento del percorso degli affidamenti dei lavori per la realizzazione deiTelt conferma altresìal termine della selezione delle candidature, prima di procedere all'invio deè stata autorizzata la pubblicazione dei bandi per i lavori del tunnel in Italia della Tav". Questo il commento soddisfatto del Presidente della Regione Piemonte,a margine del cda di Telt a cui ha preso parte insieme all'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti,dopo aver consolidato unspiega Cirio - frutto anche del lavoro di chi mi ha preceduto al Governo del Piemonte, che ci ha permesso oggi di fare passi avanti importanti nella realizzazione di un'opera strategica per".per la parte internazionale. Ottenuto il finanziamento alha spiegato."La Tav 'leggera'? Un treno passa sotto la montagna o no. Tertium non datur. A me piacciono i treni che corrono". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini: "C'è - ha aggiunto - un progetto in itinere, spero che laL'esplicito richiamo alleriaccende la miccia (mai spenta) dellefiniti sotto accusa dopo che laavevano, in passato, rinunciato.