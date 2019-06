Wall Street chiude poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.727,54 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.945,35 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,07%), come l'S&P 100 (-0,1%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,93%),(-0,51%) e(-0,50%).Al top tra i(+1,11%),(+1,08%),(+1,02%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,46%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,00%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,85%),(+2,70%),(+2,47%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,50%.In caduta libera, che affonda del 4,09%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,36 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,05%.